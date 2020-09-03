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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 3 сентября

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 3 сентября
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.24.

«Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев, давая на П1 меньше двойки. Шансы «Локомотива» действительно выше, но считать «Спартак» явным аутсайдером чревато. Красно-белые здорово обновили линию атаки — пришли Бакош, Широков, Любимов, Лехтеря и Радил.

Уход Патрика Херсли наверняка повлияет на оборону, зато Юлиус Гудачек никуда не делся. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу москвичей — в минувшем регулярном чемпионате они забрали оба матча. Кроме того, Эдди Паскуале получил травму на турнире в Сочи и вернулся в строй только на днях.

И последний момент — Скабелка традиционно не стесняется нагружать своих подопечных на сборах, из-за чего старт регулярки часто получается непростым. В прошлом году, например, «Барыс» набрал всего два очка в трёх матчах, хотя соперничал с «Адмиралом», «Амуром» и «Куньлунем», то есть имел все основания рассчитывать на большее.

На таком фоне мы рискнём сыграть от аутсайдера. Классические Х2 идут в букмекерских конторах за крепкий коэффициент 1.86, альтернативный вариант — ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.24».

«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут беречь Скабелку
В прошлом сезоне красно-белые забрали обе личные встречи.
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