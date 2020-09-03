О’Коннелл — Медведев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 2-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Кристофер О’Коннелл — Даниил Медведев.
Ставка: в первом сете будет больше геймов, чем во втором за 2.05.
«26-летний австралиец находится за пределами первой сотни, поскольку подавляющую часть карьеры проводит на челленджерах и фьючерсах. Исключение — домашние турниры, где иногда удаётся пройти квалификацию или получить уайлд-кард.
На Australian Open-2020 он, например, доставил серьёзные проблемы Андрею Рублёву — выиграл один сет (причём под ноль) и дошёл до тай-брейка в четвёртом. А в первом круге US Open прошёл Ласло Джере (4:6, 6:4, 7:6, 6:4). Серб — крепкий теннисист, однако 10 двойных ошибок против одной у оппонента дали о себе знать.
Непосредственно по уровню таланта сравнивать Медведева с О’Коннеллом нет смысла, всё слишком очевидно. У австралийца два козыря — крепкая подача и характер. Он тянется за каждым мячом, бьётся до конца и не опускает рук. Раньше пути теннисистов не пересекались, от этого вполне можно оттолкнуться.
Разумеется, Даниил почти наверняка добудет победу без особых проблем, но даже П2 в трёх сетах идёт у букмекеров со скромным коэффициентом 1.32, который сгодится разве что для экспресса. На наш взгляд, россиянину потребуется определённое время, чтобы приспособиться к неизвестному сопернику и его подаче.
Потому в первом сете свои три-четыре гейма аутсайдер вполне может зацепить, а вот дальше преимущество Медведева будет только расти. Мы бы выбирали между двух ставок: тотал геймов в первом сете больше чем во втором за 2.05 и тотал больше 8.5 гейма в первой партии за 1.64».
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