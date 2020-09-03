Турция — Венгрия: прогноз и ставка на матч Лиги наций 3 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Венгрия.
Ставка: обе забьют — нет за 1.70.
«Вообще, букмекеры справедливо считают венгров андердогами в данном противостоянии. Разумеется, на стороне турок домашнее поле, а это даже без зрителей на трибунах серьёзный фактор. Гораздо важнее, что турки действительно смотрятся предпочтительнее на данный момент.
Они показали привлекательную игру на отборе к Евро-2020. К слову, за 10 поединков они пропустили всего три гола, что говорит о довольно крепкой обороне. Такое же количество пропущенных из всех команд имеет только одна Бельгия.
Венгры же за время отбора сумели наковырять за восемь игр только восемь мячей. А ведь соперники были вполне играбельные. На наш взгляд, при таких раскладах есть смысл подумать над ставкой «обе забьют — нет» за коэффициент 1.70. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.50».
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