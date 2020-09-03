Болгария — Ирландия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Болгария — Ирландия.
Ставка: Ирландия не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.
«Болгария в прошлом розыгрыше Лиги наций заняла второе место, набрав 11 очков, и заслужила повышение. Конечно, соперники были так себе: реальным конкурентом числилась разве что Норвегия, а Кипр и Словения особых помех не создали. Однако должное болгарам всё же отдать стоит, одно поражение в шести играх — результат неплохой.
Зато в отборочной группе на Евро-2020 сборная Болгарии мало что показала. С шестью очками заняла четвёртое место, пропустив вперёд Англию, Чехию и Косово. При этом за восемь игр добыла одну победу и пропустила аж 17 голов.
Ирландцы же тоже едва ли могут чем-то похвастаться. Третье место в группе с Данией и Уэльсом в Лиге наций (сохранить прописку в Лиге В удалось лишь благодаря добавлению ещё одного участника). При этом добыть ни одной победы за четыре игры так и не удалось.
Ну а в финальный раунд Евро-2020 Ирландия тоже не попала. В группе пропустила вперёд Швейцарию и Данию, набрав 13 баллов за восемь игр. Хотя отметить неплохую игру в обороне тоже нужно. «Парни в зелёном» пропустили только лишь пять голов. А теперь проведут дебютный поединок под руководством нового тренера.
Надо сказать, «автобус» ирландцев всегда славился своей надёжностью. Конечно, более мастеровитые соперники нередко находили подход к их воротам, но речь точно не об атаке сборной Болгарии. Дело в том, что за восемь отборочных туров болгары сподобились только на шесть голов, а это меньше мяча в среднем за игру.
Ирландская защита вместе с вратарём продолжает держать марку, так что есть смысл рассмотреть комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.04. Другой вариант — тотал меньше 2 мяча за 1.97. Всё-таки голы ирландцам тоже даются с трудом».
- 3 сентября 2020
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