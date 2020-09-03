Украина — Швейцария: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
3 сентября Украина примет Швейцарию в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое преимущество сборной Украины. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56, а успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 2.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Букмекеры считают, что матч Лиги А Украина — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.
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