Германия — Испания: трансляция матча Лиги наций 3 сентября, прогнозы и ставки букмекеров
3 сентября сборная Германии примет сборную Испании в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех Испании оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.
Букмекеры не уверены, что матч лиги А Германия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.68.
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