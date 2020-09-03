Германия — Испания: трансляция матча Лиги наций 3 сентября, прогнозы и ставки букмекеров

3 сентября сборная Германии примет сборную Испании в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех Испании оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.



Букмекеры не уверены, что матч лиги А Германия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.68.