Россия — Сербия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Россия — Сербия.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.05.
«Очень сложно делать осмысленный прогноз на матч между командами, которые не играли в футбол практически год. Тем не менее некоторые моменты можно обозначить.
Хозяин поля – Россия. У России и чуть больше шансов на победу. Однако линия ровная. И П1 не существенно дешевле, чем П2, что, на мой взгляд, странно. Я бы, наверное, даже рискнул и взял бы П1 за такой шикарный коэффициент. С другой стороны, отсутствие ряда игроков — Головина, Алексея Миранчука, плюс Дзюба подуставший.
Футболисты, которые на сто процентов представляют чемпионат России, играли 6-й тур РПЛ на фоне очень приличной усталости. Конечно, все были загнаны бешеным графиком. Возможно, Черчесову удалось ребят привести в порядок. Но я думаю, что общее состоянии тяжеловатое. Плюс очень долго не играли вместе, поэтому уйдёт какое-то время на притирку.
Сербы в худшем состоянии. Они не играли в большинстве своём давно: кто-то из отпуска, кто-то только приступил к тренировкам. Поэтому сербам будет сложнее, чем нашим. У них новый тренер (предыдущего убрали после поражения 0:5 от Украины) провёл все матчи на хорошем уровне. Проиграли Португалии 2:4, но остальные матчи Сербия сыграла прилично.
У меня был вариант поставить на ничью в первом тайме. Он напрашивается сам собой: пока футболисты освоятся, придут в себя, а также отсутствие болельщиков – мне кажется этот вариант перспективным. Вряд ли Сербия понесётся атаковать. Сербам, как и нам, хочется выступить в Лиге наций успешно, поэтому не рискнул бы ставить на П1. Я всё-таки возьму ничью в первом тайме. Как минимум 45 минут уйдёт у обеих команд, чтобы наладить игровые связи по ходу встречи», — сказал Черданцев.
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