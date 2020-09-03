Андрей Кузнецов – Карен Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Кузнецов – Карен Хачанов во 2-м круге US Open — 2020.
Ставка: минимум 4 сета в матче за 1.85.
«Карен Хачанов выдал один из самых непонятных матчей первого круга. Моя ставка зашла. Я была уверена, что Синнер даст бой. И он выиграл первые два сета, что помогло выиграть ставку. А дальше у него начались проблемы со спиной и ногами. Физики не хватило. Молодой парень ещё. Тем не менее пятый сет был очень нервным. Синнер не мог долго бегать, зато рисковал за счёт техники и попадал сумасшедшие мячи. Игра Карена в целом очень не понравилась. Даже на прошлой неделе он выглядел лучше.
А вот Андрей Кузнецов — это удивление первого круга. Сэм Куэрри, конечно, сейчас не тот, что несколько лет назад, но всё равно у него одна из лучших подач в туре. А Андрей вернулся после почти трёх лет отсутствия на корте. И здесь такая крутая победа — в трёх сетах. Все удивились. И Кузнецов не только пользовался ошибками соперника, он играл здорово и сломал американца.
Думаю, Андрею терять нечего в матче против Карена. Он даже без команды прилетел в США. А готов он хорошо. На Карена снова будет давить статус фаворита. Поставлю на то, что будет минимум 4 сета. Легко Карену не выиграть. Ему психологически будет сложнее играть, чем Кузнецову», — полагает Чакветадзе.
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