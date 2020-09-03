«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Трактор» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.92.



«Считается, что наиболее мощным на Урале является заход на сезон матчем «Трактор» — «Магнитка» (ну, или «Магнитка» — «Трактор», кому как по душе). Хотя исторически, конечно же, противостояние Челябинска и Свердловска (ах, простите, Екатеринбурга) выглядит куда более основательным с эпохальной точки зрения.



Хоккейный Челябинск ныне представляет собой не более и не менее как выпуклый срез всей общественно-политической жизни России. Спортивная пресса там поделена на две неравные части, и неравенство это проходит по тому корытцу, из которого пресса хлебает. То есть если она ассимилирована с клубом или имеет признаки бюджетного финансирования, то челябинских болельщиков настраивают не менее чем на Кубок Гагарина (а если выделить бюджет побольше, то и на Кубок Стэнли настроят). У той прессы, что вынуждена в поте лица зарабатывать свой хлебушек, хоккейные прогнозы колеблются в узком коридоре от «Шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает» до «Мы все умрем». Истина, понятное дело, лежит где-то посередине, но выявить её даже с помощью контрольных матчей практически невозможно.



Вы, конечно, будете смеяться, но в хоккейном Екатеринбурге ситуация ещё более запутана. Связано это с кандидатурой нового главного тренера. С Мартемьяновым было бы всё ясно, он подвёл бы «Автомобилист» к пику формы к 1 сентября и до середины октября скирдовал бы трупы врагов. Потом, конечно, пришлось бы за это расплачиваться, но это было бы потом. Теперь у руля свердловской команды канадец, причём такой, что, по большому счёту, впервые вышел за пределы канадского хоккея. То есть ему ещё только предстоит понять смысл российской предсезонки, поскольку в Канаде уже сто с лишним лет принято готовиться к сезону уже по ходу самого сезона, а на пик формы выходить к плей-офф. К чему приведёт такой ментальный разрыв шаблона, который у Уильяма нашего Питерса уже полным ходом идёт, но выводами ещё не оформился, нам только предстоит понять.



То есть пытаться предсказать итог грядущего матча – это как предсказывать питерскую погоду более чем на сутки. В таких случаях мы всегда обращаемся к помощи статистики личных встреч, и она, эта самая статистика, «Трактор» не просто хоронит, но и закапывает его в районе базальтовых пород: «Автомобилист» выиграл у «Трактора» 12 (прописью – двенадцать!) последних матчей, из которых 8 были матчами регулярных сезонов, а 4 – плей-офф. Последняя победа «Трактора» датирована февралём 2018-го, то есть уже мало кто её помнит.



И на кого будете ставить при таких раскладах, ась? Я бы всё-таки рассчитывал на статистику. Она, конечно, страшна, но ошибается редко. И раз она предсказывает победу гостям, то так этому и быть», — сказал Лебедев.



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«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Плэтт испортят дебют Гатиятулину Тренер вернулся в Челябинск спустя два года работы в СКА.