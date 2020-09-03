Россия — Сербия: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Сербия в рамках турнира Лиги Наций.
Ставка: Сербия не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.75.
«Я очень не люблю матчи национальных команд и не люблю давать прогнозы на матчи сборных. Давно не встречались, есть травмированные в одной и другой командах. Сборная России на стадионе «ВЭБ-арена» имени Льва Яшина встретится с командой Сербии. Этот матч пройдёт в рамках Лиги наций. У нас отсутствует главный мотор, речь идёт об Александре Головине. У нас нет Черышева, который здорово играл в отборочном цикле. Нет и Миранчука. У нас есть только Дзюба, но у него в последних двух матчах, как он сам отметил, «села батарейка».
У сербов по именам хорошая сборная, но у нас есть преимущество, потому что мы находимся в игровом тонусе, в отличие от Сербии, где большая часть игроков — это футболисты, выступающие в Европе. В Европе чемпионаты начнутся вот-вот. Будет ли это влиять на игру? Не знаю. В каком состоянии команда Тумбаковича? Тоже не знаю. В каком состоянии сборная России? Тоже не знаю.
Исходя из того, что матч ещё и без зрителей, когда не знаешь, в какой футбол будут играть команды, много мячей не должно быть. По крайней мере сборная России вряд ли забьёт больше одного мяча. Я как-то комментировал матч с участием сербов осенью прошлого года. Хорошая команда с новым тренером, достаточно неплохо выглядела плюс Митрович забивал в каждом матче. Есть Лльяич, Милинкович, Максимович и прочие ребята с фамилией на ич. Сербы точно по составу наших превосходят. По игре и по организации, не знаю, может быть.
Чутьё мне подсказывает, что сербы без зрителей могут и не проиграть нашей сборной. И для тех и для других это будет очень неплохой старт. Потом будут матчи с Венгрией и Турцией. Когда уже будут определённый тонус, тогда и будет легче давать прогноз.
Мой прогноз на эту встречу: Сербия не проиграет и тотал матча меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.75», — сказал Генич.
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