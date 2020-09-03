Болгария — Ирландия: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги наций УЕФА

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги наций Болгария — Ирландия.



Ставка: индивидульный тотал Ирландии больше 1 за 1.78.



«Игры сборных сейчас — это загадка, потому что мы не очень хорошо понимаем, что они собой представляют. В каком виде сборные предстанут перед нами? Если раньше мы исходили из того, как те или иные игроки или клубы сыграли во вкате в сезон, то сейчас у нас нет этого представления, потому что в Европе сезон не начался.



Отталкиваться нужно от чего-то другого, я бы отталкивался от класса исполнителей. Ирландия в этом смысле фаворит. Она просто сильнее. В иной ситуации можно было бы сослаться на домашний статус матча для Болгарии, которая за счёт заполненных трибун может какой-то сюрприз преподнести, но этого нет.



И если вы помните, то после карантина процент гостевых побед сильно вырос, потому что зрителей на трибунах больше нет. Это очень важный фактор.



Мне кажется, что Ирландия в своём футболе сейчас просто сильнее. У неё есть исполнители, характер, дух и так далее. И когда нивелируется хозяйские стороны, то в силу вступает голый класс. Он у Ирландии выше.



Мой прогноз — индивидуальный тотал Ирландии больше 1 с коэффициентом 1.78», — сказал Поленов.



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