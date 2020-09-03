Россия — Сербия: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью — победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно — четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.
Нынешняя сербская команда — это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.
Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.
Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист — шесть чемпионских титулов с белградским «Партизаном». Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла — в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.
Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.
Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.
Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.
Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз — обе команды забьют с коэффициентом 1.90», — сказал Гусев.
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