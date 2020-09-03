Грегуар Баррер – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на игру 2-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Грегуар Баррер – Андрей Рублёв во 2-м круге US Open—2020.



Ставка: меньше 33 геймов в матче за 1.79.



«Хорошая сетка в первую неделю у Андрея Рублёва. Соперники есть, которые могут в теории доставить проблемы, но если только сам Андрей плохо готов.



В первом круге Рублёв легко победил Жереми Шарди, сейчас ещё один француз. Понятно, что Баррер моложе, может быстрее двигаться, но я не вижу даже зацепки, чтобы француз смог обыграть Рублёва.



Андрей гораздо сильнее. Он заряжен. Второй сет матча с Шарди должен ему напомнить, что нельзя расслабляться. Так что здесь жду лёгкой победы Рублёва. Скорее всего, меньше 32,5 гейма сыграют теннисисты», — сказала Чакветадзе.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.