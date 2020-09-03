Грегуар Баррер – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на игру 2-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Грегуар Баррер – Андрей Рублёв во 2-м круге US Open—2020.
Ставка: меньше 33 геймов в матче за 1.79.
«Хорошая сетка в первую неделю у Андрея Рублёва. Соперники есть, которые могут в теории доставить проблемы, но если только сам Андрей плохо готов.
В первом круге Рублёв легко победил Жереми Шарди, сейчас ещё один француз. Понятно, что Баррер моложе, может быстрее двигаться, но я не вижу даже зацепки, чтобы француз смог обыграть Рублёва.
Андрей гораздо сильнее. Он заряжен. Второй сет матча с Шарди должен ему напомнить, что нельзя расслабляться. Так что здесь жду лёгкой победы Рублёва. Скорее всего, меньше 32,5 гейма сыграют теннисисты», — сказала Чакветадзе.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 3 сентября 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:31
-
07:00
- 2 сентября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00