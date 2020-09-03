Россия — Сербия: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Наций 3 сентября

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.73.
«Сборная России сыграет с Сербией в первом матче этого раунда Лиги Наций. Матч должен быть интересным и напряженным. Ведь встречаются две примерно равных по силе команды.
В группе с россиянами и сербами также есть Турция и Венгрия. Так что однозначных фаворитов среди этих четырех команд я не вижу. Думаю, России будет не так просто занять первое место здесь.
Хотя команда Станислава Черчесова довольно уверенно вышла из квалификационной группы на Евро-2020. В той группе россияне уступали только бельгийцами, которые, собственно, и заняли первое место. Но Россия без проблем обыгрывала всех остальных соперником и смогла также досрочно выйти в финальный раунд Евро.
Причем со слабыми командами россияне не церемонились и забивали много мячей. Также часто ворота сборной оставались сухими.
А вот Сербии в матчах квалификации на Евро пришлось не так легко. Ее самыми тяжелыми соперниками стали португальцы и украинцы. Их сербы так и не смогли обыграть. Итог – третье место в группе Б.
Проводила матчи Сербия неоднозначно. Слабых соперников обыгрывала с большим счетом, но сильным – также крупно проигрывала. Не было у команды Любиша Тумбаковича определённой стабильности в выступлениях.
Но все эти матчи приходятся на 2019-й год. С тех пор сборные не играли из-за приостановки всех турниров из-за пандемии. Теперь имеют значения разве что их местные национальные чемпионаты.
И в России, и в Сербии футбол летом вернулся. РПЛ и Супер Лига были доиграны. В августе у обоих чемпионатов начался новый сезон. Поэтому можно смело говорить о том, что и россияне, и сербы сейчас находятся в нужной кондиции.
Это прибавляет интереса к игре. Ведь многие другие национальные команды будут выпускать на поле игроков, которые толком не успели отдохнуть. А здесь все футболисты находятся в хорошей форме.
Я думаю, что играть соперники будут осторожно. Обе команды понимают, что против них играет равный состав. Не возьмусь прогнозировать, кто точно победит. Я предлагаю поставить на то, что голов в матче будет не так много. Моя ставка – тотал забитых мячей меньше 2.5», — сказал Калиниченко.
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