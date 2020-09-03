Россия — Сербия: прогноз Егора Титова на встречу Лиги наций в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Сербия в 1-м туре Лиги наций.



Ставка: Сербия не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.97.



«Сложно, очень сложно сейчас говорить о матчах сборных. Мы не видели команды около года, да и они сами не имели возможности ни играть, ни собраться. Кто сейчас готов играть на хорошем уровне, а кто нет — нам только предстоит узнать.



Но уже сейчас можно говорить о том, что проблемы у сборной России достаточно очевидны. Не будет Головина, ключевого игрока. Не будет Миранчука, который находился в отличной форме всё последнее время. Черышев снова не готов играть. В последнее время Гильерме, на которого делают ставку, выглядит слабо. Дзюба не понравился в последних встречах с «Динамо» и «Локомотивом». Проблем хватает. Не будем забывать и о том, что защита у нас не самая сильная даже просто по именам.



У сербов с составом всё гораздо лучше. Тренер, правда, не очень известный. Пока не очень понятно, какой микроклимат внутри сборной. Для Сербии это всегда важно. На этой почве слишком много скандалов было. Но состав хороший — сплав молодости и опыта. Защита, наверное, тоже не самая сильная линия, хотя там есть Максимович и Коларов. А вот атакующая группа хороша — Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Йович. Кстати, и казанца Деспотовича позвали.



На мой взгляд, даже если исходить из составов, России будет сложно. И я бы поставил, что Сербия не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.



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Россия — Сербия. Прогноз: Черчесов и Дзюба в ударе! Коларову, Тадичу и Йовичу будет тяжко В РПЛ уже вовсю рубятся, а сербские игроки не имеют игровой практики около месяца.