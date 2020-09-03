Германия — Испания: ставка Георгия Черданцева на игру Лиги наций УЕФА

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Германия — Испания.



Ставка: победа Германии за 2.45.



«Очень любопытный матч для прогнозов. Об этом матче можно многое сказать, но не прийти ни к каким выводам.



Что мы знаем? Знаем, что Лёв не привлёк игроков «Баварии» и «Лейпцига», потому что у них сезон закончился позже других. В составе сборной Испании есть игроки ведущих клубов (тот же Тьяго из «Баварии» приглашён). Но Луис Энрике также пригласил в команду новичков (например, Фати). И самое главное, в этом матче оба тренера могут экспериментировать. Нет задачи победить любой ценой. Сейчас начало нового цикла сборных. Был огромный перерыв, 10 месяцев команды не играли. Думаю, что здесь все должны получить удовольствие от футбола.



Несмотря на отсутствие игроков «Баварии» и «Лейпцига», у немцев выбор настолько обширный, а уровень настолько высокий, что на сегодняшний день Германия сильнее Испании. Думаю, доминирование испанского футбола в прошлом.



Поэтому за такой шикарный коэффициент, который дают на П1, я совершенно уверенно взял бы победу Германии. Но здесь так много «но» и «если», что очень трудно судить, как пойдёт матч. В каком состоянии команда и её игроки – мы не знаем.



Посмотрим на встречи команд. В современной истории команды сыграли три матча, и все они были низовые: 1:1, 1:0 и 1:0. Но здесь я бы пошёл от обратного и взял верховой матч… Хотя тоже трудно сказать…



В общем, у меня три варианта: П1, ТБ (2.5) либо взять вообще ТБ (3,.5). Ну а что? Это первая игра, команды соскучились по выступлениям на национальном уровне. Новый цикл отборочный, новая Лига наций. Почему бы не поиграть в футбол? Ну что, Луис Энрике будет играть на сдерживание? Хотя почему бы и нет? Ах, очень трудно. Тяжело. Вдруг будет наоборот — ТМ (2.5)?



Думаю, что испанцы всё-таки сыграют в оборонительный футбол. Тут Германия, к тому же Германия на своём поле… Возьму-ка я просто победу Германии, потому что Германия на своём поле и немецкий футбол сейчас на подъёме», — сказал Черданцев.



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Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.