Турция — Венгрия: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги наций

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021 Турция — Венгрия.
Ставка: ТМ 2 за 2.35.
«Матч пройдёт в Турции, первый тур, матч официальный. Сложно говорить о каких-то свежих впечатлениях об игре этих команд, потому что последний раз они играли в прошлом году. Тем не менее давайте отталкиваться от того, что мы получили, что мы знаем по прошедшему отбору на чемпионат Европы.
Турция – команда оборонительная, команда контратакующая. Она пропустила в отборе всего три мяча и прошла на Евро. Но сейчас уже другой турнир – Лига наций, где турки хотят выиграть свою группу, чтобы попасть в Дивизон А. Турки играют сейчас не так, как мы привыкли. Мы знали турецкую сборную как атакующую, а сейчас эта команда оборонительная, играющая вторым номером, испытывающая проблемы в позиционном нападении. Все главные звёзды в этой команде собраны именно в защите.
Что касается сборной Венгрии, то это тоже команда оборонительная. Прошлый отбор это показал – в матчах с валлийцами, хорватами венгры очень эффективно оборонялись, используя низкий блок, успешно выбегали в контратаки. Я думаю, что они в этом матче рисковать не будут, а будут глубоко защищаться, а у турок могут возникнуть проблемы в позиционном нападении. Турки, как мне кажется, большого количества мячей в этой встрече не забьют. Я вообще фонтана голов не жду. Напомню, что матч пройдёт без зрителей, поэтому привычной горячей поддержки турецкие футболисты не получат.
Сценарий, который я представляю в своей голове, – Венгрия защищается низким блоком, Турция в позиционном нападении пытается эту оборону взломать, но у неё это не очень хорошо получается. В атаке у турок есть проблемы, что можно было заметить по предыдущему отбору.
Мой прогноз – тотал голов в этом матче меньше 2 за 2.35. Я думаю, что эта ставка может пройти ещё и потому, что давно команды не играли, им нужно будет почувствовать ощущение официального матча. Наверное, спешить с развитием событий никто не будет, турки возьмут мяч под свой контроль, венгры будут защищаться. Получится закрытый футбол с обилием борьбы, единоборств. Может быть, игра пойдёт до гола», — сказал Керимов.
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