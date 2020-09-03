Россия — Сербия: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций УЕФА в Москве

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«В дебютном розыгрыше россияне, выступавшие во втором по рейтингу дивизионе, не смогли пробиться в элиту, уступив дорогу шведам, а вот сербы были так называемой третьей лигой, и, опередив Румынию, Черногорию и Литву, они поднялись выше. Теперь сборная Сербии попала в группу с Россией, Турцией и Венгрией.



Однако сербам, между прочим, через месяц предстоит борьба в стыках за выход в финальную часть Евро 2020. Вы понимаете, что турнир будет проходить в следующем году, но логотип 2020-го оставили. Так вот, 8 октября они играют в гостях против сборной Норвегии. Матчи Лиги наций помогут братьям-славянам хорошо подготовиться к этому испытанию.



У главного тренера Сербии 67-летнего Любиши Тумбаковича немало проблем. Главная из них — как и кем заменить одного из лучших опорников Европы Неманью Матича из «Манчестера Юнайтед», который объявил о завершении своей карьеры. Тумбакович пригласил на встречу с Россией и матч с Турцией 19-летнего гиганта ростом 195 сантиметров Страхиню Павловича, который в январе перешёл из «Партизана» в «Монако» и тут же был отдан в полугодовую аренду белградскому клубу. Он, между прочим, входит в список 50 лучших талантливых тинейджеров мирового футбола. Кстати, ни одного россиянина в этом списке нет.



Ещё на матч приглашены два форварда: хорошо нам знакомый Джордже Деспотович, воспитанник «Црвены Звезды», но уже с 2015 года выступающего на постсоветском пространстве, сначала в Казахстане, а потом в России. Первым его клубом был «Оренбург», а с июля 2020 года он представляет «Рубин». Ещё может дебютировать Душен Влахович, играющий с 2018 года за итальянскую «Фиорентину».



Станислав Черчесов ограничился двумя новичками — Рифатом Жемалетдинов из «Локомотива» и «Андреем Мостовым из „Зенита“.



Мы всегда против югославов, а потом и против сербов играли более чем удачно. Из 28 матчей мы выиграли в 15 матчах и всего в трёх проиграли. А вот когда Сербия стала самостоятельным государством, сборные Сербии и России провели четыре матча, из которых наши дважды победили при двух ничьих.



Думаю, что на сей раз россияне тоже не проиграют. На стадионе имени Яшина в Москве, на котором впервые сыграет сборная России, я прогнозирую ставку: обе забьют с коэффициентом 1.90», — сказал Елагин.



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