Финляндия — Уэльс: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Финляндия — Уэльс.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.59.
«3 сентября на поле олимпийского стадиона в Хельсинки встретятся финалисты Евро-2020, которые напрямую отобрались в решающий этап континентального турнира. Сыграют сборные Финляндии и Уэльса.
Это четвёртая группа лиги B. Второй дивизион по ранжиру. Здесь ещё играют сборные Финляндии и Ирландии. К слову, болгары пролетели мимо Евро, а ирландцы ещё пободаются в стыках, в первом розыгрыше Лиги наций финны играли в третьем дивизионе, опередив команды Греции, Венгрии и Эстонии поднялись в лигу B.
Уэльс в прошлом розыгрыше финишировал вторым вслед за датчанами, обогнав Ирландию. Но вряд ли это их расстроило, ведь Уэльс отлично выступил в квалификации Евро-2020, заняв второе место и отобравшись в финальный турнир.
Финляндия тоже стала второй в отборочной группе, впервые пробившись на такой турнир. Никогда они не выступали на чемпионатах Европы или мира.
Между собой финны и валлийцы провели 12 матчей с 1971 года, у обеих команд по 4 победы при четырёх ничьих. С 2003 года соперники провели четыре матча — дважды победили финны, в двух других играх была зафиксирована ничья.
Не думаю, что на сей раз будет много забито. На уровне сборных обе команды забивают мало. Ставлю на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.59», — сказал Елагин.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 3 сентября 2020
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00