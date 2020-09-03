Финляндия — Уэльс: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Финляндия — Уэльс.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.59.



«3 сентября на поле олимпийского стадиона в Хельсинки встретятся финалисты Евро-2020, которые напрямую отобрались в решающий этап континентального турнира. Сыграют сборные Финляндии и Уэльса.



Это четвёртая группа лиги B. Второй дивизион по ранжиру. Здесь ещё играют сборные Финляндии и Ирландии. К слову, болгары пролетели мимо Евро, а ирландцы ещё пободаются в стыках, в первом розыгрыше Лиги наций финны играли в третьем дивизионе, опередив команды Греции, Венгрии и Эстонии поднялись в лигу B.



Уэльс в прошлом розыгрыше финишировал вторым вслед за датчанами, обогнав Ирландию. Но вряд ли это их расстроило, ведь Уэльс отлично выступил в квалификации Евро-2020, заняв второе место и отобравшись в финальный турнир.



Финляндия тоже стала второй в отборочной группе, впервые пробившись на такой турнир. Никогда они не выступали на чемпионатах Европы или мира.



Между собой финны и валлийцы провели 12 матчей с 1971 года, у обеих команд по 4 победы при четырёх ничьих. С 2003 года соперники провели четыре матча — дважды победили финны, в двух других играх была зафиксирована ничья.



Не думаю, что на сей раз будет много забито. На уровне сборных обе команды забивают мало. Ставлю на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.59», — сказал Елагин.



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