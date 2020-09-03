Россия — Сербия: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги наций в Москве

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.
Ставка: победа России за 2.41.
«Я безоговорочно отдаю приоритет сборной России. Наши игроки должны быть в порядке, так как чемпионат России начался практически раньше всех и, по-моему, сейчас команда в хорошей форме. Да, есть потери в составе, например игроки «Локомотива» Баринов и Алексей Миранчук. Тем не менее я ставлю на победу России, хотя первый матч мы обычно играем хуже, чем второй.
В сборной Сербии большинство игроков выступают в ведущих европейских чемпионатах, которые ещё не начали свой сезон. В этом смысле команда Черчесова будет иметь преимущество. Конечно, нет никаких вопросов, что у сербской сборной качественные игроки: это футбольная страна, и всегда у неё сильный состав.
Состав сборной России я стараюсь не комментировать, единственный момент – вопрос по Соболеву. Хотя Черчесов внятно и понятно объяснил, почему он не приглашён в сборную, нужно решить вопрос между Соболевым и Дзюбой.
В предстоящей игре вряд ли российская сборная сыграет вторым номером, так как всё-таки в соперниках у нас, например, не сборная Испании или Германии. Конечно, команда Черчесова сыграет в атакующем стиле», — сказал Непомнящий.
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