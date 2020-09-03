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Турция — Венгрия: прогноз Павла Занозина на игру Лиги наций 3 сентября

Турция — Венгрия: прогноз Павла Занозина на игру Лиги наций 3 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Венгрия.

Ставка: победа Турции с форой (-1) за 2.33.

«Я, конечно, не Эльвин Керимов и не могу сказать, что я знаток сборной Турции, но мы встречались с этой командой еще в прошлом цикле и в целом выглядели очень хорошо. Меньше мы можем судить о Венгрии. Тут имен серьезных недостаточно. В последнее время команда ничего хорошего не показывает.

Турция — фаворит у букмекеров. Они играют дома, это всегда супернастрой, это будет гнать футболистов вперед. Хозяева должны выигрывать этот матч. Начало турнира очень важно. Надо выйти в Лигу А, получив дополнительные шансы на попадание в чемпионате мира в Катаре.

Резюмируя все это, я предлагаю поставить на победу Турции с форой (-1) с коэффициентом 2.23. У турок классные футболисты в полузащите и нападении — Чалханоглу, Йилмаз. Там есть кому забивать и отдавать», — сказал Занозин.

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