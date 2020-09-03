Турция — Венгрия: прогноз Павла Занозина на игру Лиги наций 3 сентября

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Венгрия.
Ставка: победа Турции с форой (-1) за 2.33.
«Я, конечно, не Эльвин Керимов и не могу сказать, что я знаток сборной Турции, но мы встречались с этой командой еще в прошлом цикле и в целом выглядели очень хорошо. Меньше мы можем судить о Венгрии. Тут имен серьезных недостаточно. В последнее время команда ничего хорошего не показывает.
Турция — фаворит у букмекеров. Они играют дома, это всегда супернастрой, это будет гнать футболистов вперед. Хозяева должны выигрывать этот матч. Начало турнира очень важно. Надо выйти в Лигу А, получив дополнительные шансы на попадание в чемпионате мира в Катаре.
Резюмируя все это, я предлагаю поставить на победу Турции с форой (-1) с коэффициентом 2.23. У турок классные футболисты в полузащите и нападении — Чалханоглу, Йилмаз. Там есть кому забивать и отдавать», — сказал Занозин.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 3 сентября 2020
-
20:30
-
20:25
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30