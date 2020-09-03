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Россия — Сербия: дай точный прогноз на матч Лиги наций — получи 500 рублей!

Россия — Сербия: дай точный прогноз на матч Лиги наций — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 3 сентября, Россия сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Начало — в 21:45 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

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1. Дай прогноз на исход матча Россия — Сербия на странице акции.

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