Россия — Сербия: дай точный прогноз на матч Лиги наций — получи 500 рублей!
Сегодня, 3 сентября, Россия сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Начало — в 21:45 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
Забери свой бонус в два простых шага.
1. Дай прогноз на исход матча Россия — Сербия на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.
Уверен, что знаешь исход матча?! Получи бесплатную ставку 500 рублей за точный прогноз.
- 3 сентября 2020
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:31
-
07:00
- 2 сентября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
Партнерский контент