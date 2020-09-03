Финляндия – Уэльс: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Финляндия — Уэльс в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: Финляндия забьет первой за 2.33.
«Одна из самых ровных и непредсказуемых пар в стартовом туре Лиги наций. Обе команды сумели пробиться на чемпионат Европы. При том, что уровень футболистов примерно одинаковый, ставить на какой-то из основных исходов бессмысленно. Это будет сродни игре в угадайку. Не забывайте, что мы уже давно не видели игры сборных.
На мой взгляд, у финнов очень организованная команда. Они чётко понимают, что им надо делать и не пытаются играть так, как не умеют. С точки зрения исполнительского мастерства, обе сборные далеки от европейской элиты. Их сильная сторона – дисциплина, она и позволяет им добиваться локальных успехов.
Финляндия часто делает ставку на быстрый гол. Поэтому есть смысл обратить внимание именно на эту позицию. Коэффициент довольно приличный, почему бы и не рискнуть. Пожалуй, это единственный вариант, который мне приглянулся в матче».
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 3 сентября 2020
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:31
-
07:00
- 2 сентября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00