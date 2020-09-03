Финляндия – Уэльс: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Финляндия — Уэльс в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.



Ставка: Финляндия забьет первой за 2.33.



«Одна из самых ровных и непредсказуемых пар в стартовом туре Лиги наций. Обе команды сумели пробиться на чемпионат Европы. При том, что уровень футболистов примерно одинаковый, ставить на какой-то из основных исходов бессмысленно. Это будет сродни игре в угадайку. Не забывайте, что мы уже давно не видели игры сборных.



На мой взгляд, у финнов очень организованная команда. Они чётко понимают, что им надо делать и не пытаются играть так, как не умеют. С точки зрения исполнительского мастерства, обе сборные далеки от европейской элиты. Их сильная сторона – дисциплина, она и позволяет им добиваться локальных успехов.



Финляндия часто делает ставку на быстрый гол. Поэтому есть смысл обратить внимание именно на эту позицию. Коэффициент довольно приличный, почему бы и не рискнуть. Пожалуй, это единственный вариант, который мне приглянулся в матче».



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