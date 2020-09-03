Германия — Испания: прогноз Егора Титова на игру Лиги наций УЕФА 3 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия — Испания в 1-м туре Лиги наций.



Ставка: победа Германии за 2.46.



«Противостояние, которое стало уже классическим за последние лет 15. И Германия, и Испания постоянно в числе претендентов на победу в главных турнирах сборных. Но всё-таки, на мой взгляд, Германия менее болезненно переживает смену поколений. У неё идёт постоянная подпитка. Если провалы и случаются, то сразу же всё встаёт на места. Возможно, из-за того, что тренерский штаб не меняется. У испанцев всё-таки тренеры меняются, порой скандально, на команде это сказывается.



Для меня здесь фаворит Германия. У испанцев по-прежнему нет достойного напарника для Рамоса в центре обороны. Ну и есть явные проблемы в плане нападающего. Много хороших фланговых игроков. Но из центральных нападающих есть только Родриго, который раньше тоже на фланге играл. Это большая сложность. Может, в матче с другим соперником об этом бы не говорили. А здесь Германия.



У немцев есть некоторые сложности в линии вратарей. Думаю, для всех это неожиданность. Но Нойер и тер Штеген сыграть не смогут. Игрокам «Баварии» дали отдых. Приехал только Зюле, который много пропустил из-за травмы. Есть другие сильные вратари, но у них почти нет опыта игры за сборную. Ну и я бы сказал, что в защите у Германии тоже не всё здорово по именам. Зато в остальном всё замечательно. Полузащита великолепная, в атаке есть Вернер. Я бы просто поставил на победу Германии», — сказал Титов.



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Германия — Испания. Прогноз: грандиозный футбол в Штутгарте. Даже без игроков «Баварии» У обеих сборных довольно экспериментальные составы на первый тур Лиги наций.