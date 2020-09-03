Россия — Сербия: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги наций!

Сегодня, 3 сентября, Россия встретится с Сербией в матче Лиги наций. Начало — в 21:45 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!



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