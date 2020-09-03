Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Россия — Сербия: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги наций!

Россия — Сербия: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги наций!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 3 сентября, Россия встретится с Сербией в матче Лиги наций. Начало — в 21:45 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!

Получить бонус – easy! Выполни два простых шага.

1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.

2. Пройди идентификацию.

После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку 500 рублей. Выигрывать — easy!

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020