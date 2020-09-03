Алистар Оверим — Аугусто Сакаи, UFC Fight Night, дата боя, когда и где прямая трансляция

В ночь с 5 на 6 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В его главном событии сразятся 40-летний Алистар Оверим и 29-летний бразилец Аугусто Сакаи. Начало боя — не ранее 06:00 мск 6 сентября.
Посмотреть бой будет можно на UFC TV. В России этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор».
По оценке аналитиков, фаворит боя — Оверим. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. На Сакаи можно сделать ставку за 2.40 (40%). На ничейный исход предлагается коэффициент 64.00 (1%).
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 3 сентября 2020
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00