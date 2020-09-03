«Айлендерс» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на 6-й матч серии Кубка Стэнли 4 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 6-й матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия».

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.74.

«Ситуация закручивается до предела. «Флайерз» добавили и здорово провели два матча подряд: в понедельник не повезло, зато в среду судьба вернула должок. Всё чаще напоминают о себе лидеры. Единственное, играть по счёту упорно не выходит, а теряя преимущество в две шайбы за пару минут, далеко не уедешь.



Соперники изучили друг друга вдоль и поперёк, так что говорить о каких-то сюрпризах несколько наивно. Букмекеры снова выставляют практически равные коэффициенты, спорить с этим сложно. Шансы действительно близки, всё будет решаться на тоненького. Лезть в исход не рискнём, возьмём тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.74.



Три предыдущих поединка прошли по общему сценарию: аккуратный дебют, после чего команды постепенно раскочегариваются. Во всех трёх случаях в стартовые 20 минут забивалось не более одного гола. Цена ошибки запредельная, лишний риск никому не нужен. Ждём аккуратного начала, а дальше победит тот, кто допустит меньше ошибок. Банально, но это плей-офф».