«Металлург» — «Куньлунь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.32.

«С прошлого года у хозяев осталось считаное число хоккеистов, а новички выглядят интересно. Отличный вратарь Юхо Алкинуора, сразу несколько защитников на любой вкус — от молодого Владислава Сёмина до опытных Михаила Пашнина и Егора Мартынова. Но главное — линия атаки.



Сергей Мозякин никуда не делся, хоть и вплотную подобрался к 40-летнему рубежу. Остались Николай Кулёмин, Андрей Нестрашил, Богдан Потехин. Вдобавок к ним высадился внушительный десант — Тэйлор Бек, Николай Прохоркин, Сергей Плотников. А ещё — два легионера из-за пределов КХЛ (Юхо Ламмико с Харри Песоненом) и два вернувшихся из США в Магнитогорск россиянина (Андрей Чибисов и Игорь Швырёв).



На Кубке чемпионов КХЛ «Металлург» выступил достойно — дошёл до финала, где проиграл «Ак Барсу» со счётом 3:4. Да и вообще забивал много и со вкусом. Тут надо бы добавить, что Сергей Мозякин турнир в Казани пропустил, однако к старту регулярного чемпионата должен подойти во всеоружии.



И в качестве приятного бонуса — свой лёд и наименее готовый к сезону клуб КХЛ в соперниках. «Куньлунь» комплектовался по остаточному принципу, полностью сменил состав и выглядит натуральным пассажиром. В последнем контрольном матче подопечные Алексея Ковалёва схватили 0:7 от «Локомотива».



В общем, у магнитогорцев есть всё необходимое, чтобы максимально комфортно вкататься в сезон. «Куньлунь» по-прежнему много удаляется, так что спецбригадам будет где развернуться. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.18 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.32. Разница в классе кажется чрезмерной».