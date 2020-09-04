«Нефтехимик» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Нижнекамске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — СКА.

Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (+2) за 2.08.

«Петербуржцы заняли последнее место на Кубке чемпионов КХЛ в Казани (одна победа и три поражения), а затем не смогли выиграть домашний турнир памяти Николая Пучкова. В ключевом поединке уступили «Авангарду» со счётом 1:3, причём абсолютно по делу.

Эпизодами СКА выглядел бодро — проходил среднюю зону через мелкий пас, быстро выходил из обороны в атаку, неплохо чертил комбинации у ворот соперника. Но всё это происходило на непродолжительных отрезках, да и к обороне имелись вопросы. Команда наверняка будет добирать по ходу сезона, но пока она смотрится не лучшим образом.



«Нефтехимик» продолжает выжимать максимум из минимума — денег совсем немного, а место в плей-офф никуда не девается. Хотя теперь, с переводом «Торпедо» в Восточную конференцию, конкуренция стала ещё выше. Нижнекамцы тоже неплохо обновились, уровень амбиций остался тем же — довольно бодрый коллектив, способный задать жару зазевавшемуся фавориту.



Вячеслав Буцаев умеет готовить хоккеистов должным образом. Скорее всего, команда находится неподалёку от пика формы. В прошлом году «волки» набрали очки в четырёх из стартовых пяти матчей регулярного чемпионата, а единственное поражение в основное время потерпели со счётом 2:3 в Сочи (дважды пропустили в меньшинстве).



Кроме того, «Нефтехимик» в последнее время чертовски здорово играет против СКА. Год назад удалось выиграть оба поединка, а в четырёх предыдущих встречах добыто три победы. С учётом фактора своего льда, рискнём оттолкнуться от аутсайдера. Благо что котировки букмекеров дают такую возможность.



Состав у нижнекамцев не будет основным из-за вируса, поэтому брать 1Х не рискнём. А вот П2 с форой (+2) за 2.08. Лёгкой победы у подопечных Валерия Брагина тут быть не должно".