«Ак Барс» — «Витязь»: прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь».

Ставка: ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 2.00.

«Функционально команда Дмитрия Квартально готова хорошо, а во втором матче на лёд выйдет ещё и Данис Зарипов. Неудивительно, что букмекеры считают казанцев явным фаворитом, вот только «Витязь» сейчас хорош. Линия атаки смотрится замечательно, особенно для середняка Западной конференции.



А с организацией проблем нет, ведь Михаил Кравец своё дело знает. Подмосковный коллектив уже успел сенсационно выиграть Кубок мэра Москвы, последовательно одолев ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Во всех случаях — со счётом 3:2. Правда, только с красно-синими уложились в основное время.



Кравец умеет выводить подопечных на пик к старту сезона. Достаточно вспомнить, что год назад «Витязь» одержал 11 побед в 12 стартовых матчах и долгое время возглавлял Запад, пока в дело не вмешались обмены сами понимаете с каким клубом. Сейчас состав смотрится как минимум не хуже, так что лёгкой прогулки у фаворита не будет.



Брать Х2 за 2.59 всё же не рискнём, «Ак Барс» на своём льду редко допускает осечки. Но и полную авоську гости вряд ли пропустят. Мы бы выбирали между двух ставок — «Витязь» откроет счёт за 2.73 и ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 2.00. Ждём здесь чего-то вроде 2:2 или 3:2».