«Локомотив» – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 3 сентября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Спартак». Игра состоится в четверг, 3 сентября, в Ярославле на арене «2000».
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 3.35.
«Матчи «Спартака» для меня всегда немного больная тема, прямо-таки мозоль. Думаю, что победят красно-белые. «Спартак» уже давно переболел всей этой эпидемией. Кубок мэра Москвы они проиграли плюс против такого тренера у соперников, который ничего толком не понимает, просто обязаны побеждать, как минимум в две шайбы. Дело тут не в моей любви к этому клубу, а в той работе, которая уже проделана и ещё делается в стане московской дружины. Там есть большой выбор, всё было проверено. Олег Знарок — тренер очень опытный.
Все свежие игроки обязательно будут находиться на площадке. Посмотрел составы команд и нашёл одного травмированного вратаря у ярославцев. Самое начало сезона, и уже травмы в командах. Нас ждёт самое настоящее хоккейное сражение, словно за последнюю каплю воздуха. Очень важно для москвичей сразу же одержать победу в первом матче. Думаю, встреча получится верховой, даже попробовал бы поставить на счёт 2:4. Кто готов рискнуть — возьмите ставку с точным счётом. Не обязательно именно таким, но в пользу «Спартака» точно», — сказал Кожевников.
- 3 сентября 2020
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