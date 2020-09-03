Россия — Сербия: прогноз Милоша Красича на игру Лиги наций УЕФА в Москве

Экс-полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Милош Красич дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.



Ставка: победа Сербии в 1 мяч за 4.93.



«Могу сказать, что в последнее время и у России, и у Сербии много хороших молодых футболистов. Но у Сербии есть классные индивидуальные игроки из именитых заграничных клубов — Тадич, Дмитрович, Коларов, Йович. Они играют главные роли в своих командах. Но, конечно, и у России есть шансы. Так что я хочу увидеть хорошую игру от обеих команд.



Длительный перерыв был очень тяжёлым периодом для футболистов, прошёл почти год без игр сборных. И непонятно, как футболисты готовы физически, как себя чувствуют. Это будет проблемой для тренеров, особенно в условиях, когда мало времени для качественной подготовки. Но игроки у обеих сборных — настоящие профессионалы, поэтому смогут показать классный футбол даже в таких условиях.



Не могу дать точный прогноз, но мне бы хотелось, чтобы сборная Сербии выиграла. Однако сборная Россия стала очень хорошо играть после того, как её возглавил Черчесов, поэтому сербам будет очень сложно. Но всё же думаю, что Сербия победит с минимальным счётом», — сказал Красич.

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