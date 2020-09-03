Россия — Сербия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций УЕФА в Москве 3 сентября

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Нашим ребятам предстоит довольно сложный матч с сербами. Стоит всего лишь посмотреть, как наш соперник сыграл в гостях с Германией и Португалией в прошлом году — результативная ничья. Вообще, Сербия в 27 матчах из 30 забила — поэтому в атаке у них всё в порядке. Есть Деспотович, есть Йович — атака сильна.



Конфигурация нашей обороны понятна, но здесь могут быть проблемы. Впереди всё замечательно — в 10 домашних матчах обязательно мы забиваем.



Думаю, что в этой встрече отлично смотрится ставка на обмен голами. Всё будет красиво», — сказал Казанский.

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