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Россия — Сербия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций УЕФА в Москве 3 сентября

Россия — Сербия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций УЕФА в Москве 3 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Россия — Сербия.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Нашим ребятам предстоит довольно сложный матч с сербами. Стоит всего лишь посмотреть, как наш соперник сыграл в гостях с Германией и Португалией в прошлом году — результативная ничья. Вообще, Сербия в 27 матчах из 30 забила — поэтому в атаке у них всё в порядке. Есть Деспотович, есть Йович — атака сильна.

Конфигурация нашей обороны понятна, но здесь могут быть проблемы. Впереди всё замечательно — в 10 домашних матчах обязательно мы забиваем.

Думаю, что в этой встрече отлично смотрится ставка на обмен голами. Всё будет красиво», — сказал Казанский.

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В РПЛ уже вовсю рубятся, а сербские игроки не имеют игровой практики около месяца.
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