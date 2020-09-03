Россия — Сербия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 3 сентября, сборная России примет сборную Сербии в матче 1-го тура турнира Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение сборной России: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 2.91. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.91.
Россия — Сербия. Прогноз и ставка на статистику в матче Лиги наций 3 сентября
Черчесову придётся обойтись без Александра Головина и Алексея Миранчука.
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