Нидерланды — Польша: эксперты оценили шансы голландцев в первом матче после ухода Кумана
4 сентября Нидерланды примут Польшу в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45 (68%). Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.
Букмекеры не уверены, что матч лиги А Нидерланды — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.
Ставки на гол экс-игрока Квинси Промеса принимаются за 3.00 (33%).
Нидерланды — Польша. Прогноз: бегство Кумана в «Барселону» не смутит Промеса и Ван Дейка
Роберт Левандовски получил отдых в сборной после напряжённого сезона.
- 4 сентября 2020
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
00:00
- 3 сентября 2020
-
23:56
-
23:52
-
23:45
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:25
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
Партнерский контент