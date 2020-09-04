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Нидерланды — Польша: эксперты оценили шансы голландцев в первом матче после ухода Кумана

Нидерланды — Польша: эксперты оценили шансы голландцев в первом матче после ухода Кумана
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4 сентября Нидерланды примут Польшу в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45 (68%). Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекеры не уверены, что матч лиги А Нидерланды — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Ставки на гол экс-игрока Квинси Промеса принимаются за 3.00 (33%).

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