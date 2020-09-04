ЦСКА — «Сочи»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 4 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Сочи».

Ставка: ИТМ 1 гола «Сочи» за 2.30.

«Статус фаворита «армейцев» в матче с ХК «Сочи» вопросов не вызывает, ведь это их любимый клиент. В 23 очных встречах удалось добыть аж 22 победы. Сумасшедший показатель. А вот как завершились шесть предыдущих поединков: 6:0, 6:1, 7:1, 2:0, 3:1 и 2:0. «Леопарды» заметно обновили состав в межсезонье, проблемы с сыгранностью способны проявиться.



Ну а по уровню исполнителей они сильно уступают красно-синим. Этот расклад не изменится, даже если легионеры вновь окажутся вне заявки. Потому не видим причин мудрить: ЦСКА получает прекрасного соперника для того, чтобы забыть обидное поражение и добыть первую победу в сезоне.



Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.76 и П1 всухую за 3.70. Игорь Никитин умеет проводить работу над ошибками, так что обрезы в своей зоне наверняка прекратятся. Вариант попроще — ИТМ 1 шайбы «Сочи» за 2.30. «Леопарды» не могут забить ЦСКА больше одного гола на протяжении девяти игр, а Ларс Юханссон, не сыгравший накануне из-за микроповреждения, имеет хорошие шансы занять последний рубеж».