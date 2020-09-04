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Варвара Грачёва — Петра Мартич: прогноз и ставка на матч 3-го круга US Open

Варвара Грачёва — Петра Мартич: прогноз и ставка на матч 3-го круга US Open
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Варвара ГрачёваПетра Мартич.

Ставка: победа Мартич в двух сетах за 1.70.

«У Грачёвой очень чистая и стабильная подача. Она, конечно, не самая мощная, зато летит с прекрасным процентом. Это позволяет не давать соперницам лёгких очков. Каждый брейк-пойнт им приходится вымучивать, а не просто ждать оплошностей. Одна двойная ошибка за пять сетов, 70% попаданий первым мячом — отличные показатели.

Правда, с жеребьёвкой не повезло. На кураже можно было пройти ещё один-два круга, вот только с Петрой Мартич совладать вряд ли удастся. Теннисистки пересекались три недели назад в Праге, там хорватка испытала определённые сложности, но всё же прошла дальше в двух партиях (7:6, 6:3). Играли на грунте.

Причём Мартич умеет выходить на пик к большим турнирам. Как правило, с каждым матчем ТБШ она действует всё лучше и лучше. В первом круге доигралась до третьего сета с Терезой Мартинцовой из середины второй сотни рейтинга, зато накануне быстро и спокойно зачехлила опытную Катерину Бондаренко (6:3, 6:4).

Подача у Мартич мощнее, стабильности на задней линии больше. Грачёва благодаря эмоциональному запалу наверняка навяжет борьбу, но рассчитывать на успех сможет только при совпадении целого ряда факторов. Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 1.70 и П2 с форой (-4.5 гейма) за 1.90».

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