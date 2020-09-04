Россия — Сербия, 3 сентября: как сыграли, кто выиграл матча Лиги наций, какие ставки зашли

В матче 1-го тура группы 3 Лиги наций УЕФА сборная России обыграла команду Сербии со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина».
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.
Эксперты считали фаворитом сборную России: ставки на победу подопечных Станислава Черчесова принимались за 2.48. С 1000 рублей можно было выиграть 2480 рублей. Успех Сербии шёл за 2.91, ничья — за 3.30.
Букмекеры не ожидали, что матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола предлагалось за 2.24, на тотал меньше — 1.73.
Поставить на голы в исполнении обеих команд можно было за 1.91.
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