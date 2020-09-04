Украина — Швейцария: результат матча Лиги наций и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов».



Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик. На 41-й минуте швейцарская национальная команда восстановила равновесие, гол забил Харис Сеферович с передачи Гранита Джаки. В середине второго тайма украинцев вывел вперёд Александр Зинченко с передачи Богдана Михайличенко.



Букмекеры принимали ставки на победу Украины с коэффициентом 2.56: с 1000 рублей можно было выиграть 2560 рублей. Успех Швейцарии шёл за 2.80, ничья — за 3.32.



При этом эксперты не ожидали, что встреча получится результативной: поставить на тотал больше 2.5 гола предлагалось за 2.22, а на тотал меньше 2.5 гола — за 1.73.



Ставки на «обе забьют» принимались с коэффициентом 1.85.

Украина — Швейцария. Прогноз: Шевченко, Зинченко и Марлос бодро стартуют в Лиге наций Львиная доля украинцев уже начала получать игровую практику в УПЛ, швейцарцы — ещё нет.