Украина — Швейцария: результат матча Лиги наций и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов».
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Александр Тымчик. На 41-й минуте швейцарская национальная команда восстановила равновесие, гол забил Харис Сеферович с передачи Гранита Джаки. В середине второго тайма украинцев вывел вперёд Александр Зинченко с передачи Богдана Михайличенко.
Букмекеры принимали ставки на победу Украины с коэффициентом 2.56: с 1000 рублей можно было выиграть 2560 рублей. Успех Швейцарии шёл за 2.80, ничья — за 3.32.
При этом эксперты не ожидали, что встреча получится результативной: поставить на тотал больше 2.5 гола предлагалось за 2.22, а на тотал меньше 2.5 гола — за 1.73.
Ставки на «обе забьют» принимались с коэффициентом 1.85.
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