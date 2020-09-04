Нидерланды — Польша: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Польша.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.50.
«Поляки весёлые. Впереди есть Левандовски — с ним забивается намного легче. В 7 из последних 8 гостевых матчей обязательно гол. Причём сам Роберт забил лишь однажды, что говорит о том, что у команды в нападении много качественных исполнителей. Поэтому думаю, что Голландии будет сложно. Всего 3 сухих матча в последних 9 играх — «обе забьют» в этой встрече просматривается.
Голландия дома 22 мяча в последних 9 играх — тоже весомый аргумент. Ждём результативной игры — тотал больше 2,5 гола и обмен голами берём смело», — сказал Казанский.
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