Варвара Грачева – Петра Мартич: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Варвара Грачева – Петра Мартич в 3-м круге US Open — 2020.



Cтавка: Грачева возьмет минимум сет за 2.05.



«US Open в самом разгаре, давайте обсудим матч женской части сетки – Грачева – Мартич.



Грачёва совершила феноменальный камбэк. Она отыгралась со счёта 1:6, 1:5, отыграла четыре матчболла и отправила Младенович паковать чемоданы. Мартич играет в похожем стиле – такими же плоскими ударами, как и Младенович, у неё хорошая подача. Правда, по рейтингу Мартич стоит повыше, она на этом турнире высоко сеется – в противостоянии с Грачёвой она будет идти большим фаворитом и многое будет зависеть от россиянки. Если она сможет раскрепоститься и сыграть так же, как играла со счёта 1:5 во втором сете, то вполне вероятно, что ей будет по силам выиграть хотя бы партию у Мартич», — сказала Чакветадзе.



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