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«Нефтехимик» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Нефтехимик» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Нефтехимик» — СКА.

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 3.24.

«Чего точно никто не ожидал от СКА, так это бурного межсезонья. Его и не случилось, пусть и считается новый главный тренер питерцев (а заодно в комплекте и сборной) именно специалистом по быстрому производству конфеток из… э-э-э… любого подручного материала. А вот как Валерий Брагин играет вдолгую, по сути, никто и не знает, потому что раньше таких возможностей ему не предоставлялось. И в Мытищах, и в ЦСКА тренера «сжирали» достаточно быстро, не дав развернуться. Думается, что в СКА он пошёл, заручившись определёнными гарантиями, вот только что будут стоить эти гарантии, если его новая команда не начнёт с первых же туров давать стране угля?

У хозяев отчётного поединка, который станет для обоих соперников матчем открытия сезона, как раз всё предельно ясно. И набивший в КХЛ все возможные синяки и шишки Вячеслав Буцаев (партийная кличка Двустворчатый была ему дана на заре игровой карьеры на фоне куда более тщедушного и «мелкотравчатого» младшего брата) как раз прекрасно понимает, что если он здесь и сейчас не начнёт набирать очки, то позже ему никто не даст этого делать. Поэтому можно не сомневаться, что «Нефтехимик» в первом матче сезона будет предельно близок к пику формы, тогда как СКА до этого самого пика – как до Пекина на четвереньках.

То есть фаворит в этом матче совсем не тот, который может быть в любой другой ситуации, кроме самого старта сезона. Тем более что этому фавориту весьма благоволит статистика личных встреч: в прошлом сезоне «Нефтехимик» выиграл у СКА оба матча, а за два последних года – три из четырёх. То есть для питерцев налицо ещё и достаточно неудобный соперник, хоть и являются соперники представителями разных финансовых галактик.

Учитывая всё вышеизложенное, беру на себя даже не смелость, а безрассудную наглость предположить при живых Ротенбергах домашнюю победу «Нефтехимика». И в полном соответствии с поговоркой «Коль пошла такая пьянка – режь последний огурец!» предположу даже победу в основное время, пусть и минимальную», — сказал Лебедев.

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