Шотландия – Израиль: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Шотландия — Израиль в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.



Ставка: Израиль не проиграет за 1.94.



«Сборную Шотландии тут явно переоценивают. Мне кажется, что британским командам вообще частенько занижают коэффициенты. Так можно сказать и про Англию, и про Ирландию, вот настала очередь и Шотландии. «Тартановая армия» уже давно не показывает хорошего результата. Даже по составу шотландцев можно отнести максимум к середнякам.



Израиль, на мой взгляд, гораздо чётче представляет, во что им надо играть. Поэтому я и считаю израильтян более эффективной командой. Но букмекеры делают хозяев явными фаворитами. Не совсем понятно, почему так.



Предлагаю поставить на непроигрыш гостей. БК котируют такой исход очень высоко. А если учесть, что сборные собираются практически с нуля, да и сам Израиль крепкий коллектив, трудно устоять перед таким прогнозом. Попробуем воспользоваться переоценкой шансов шотландской сборной», — сказал Дементьев.



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