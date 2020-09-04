Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги наций

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021 Италия — Босния и Герцеговина.
Ставка: победа Италии и минимум 3 мяча в матче за 1.80.
«Италия с Боснией были в одной группе в отборе к Евро-2020. Молодая и атакующая команда Роберто Манчини одержала две победы – 2-1 дома и 3-0 в гостях. К слову, итальянцы выиграли свою группу с громадным отрывом от соперников: 10 побед в 10 матчах при разнице мячей 37-4. А боснийцы заняли итоговое четвёртое место, проиграли половину матчей (всем прямым конкурентам: грекам, финнам и армянам) и пропустили 17 голов в 10 встречах.
Роберт Просинечки возрастную команду, давно прошедшую свой пик, через отбор на Евро вывести не сумел, поэтому и был уволен. На его место пришел 71-летний Душан Баевич (легенда боснийского футбола), добившийся грандиозных успехов в Греции (по 4 раза выигрывал чемпионство с АЕК и «Олимпиакосом» как тренер). Правда, было это довольно давно — больше 20 лет назад.
У Италии, напротив, молодая и растущая команда, которая продолжит прогрессировать. С медленной боснийской обороной фаворит наверняка разберётся без серьёзных проблем. Я думаю, что, как и в двух матчах предыдущего отбора, в данном противостоянии пройдёт ставка «победа Италии и тотал голов в матче больше 2.5» за 1.80», — сказал Керимов.
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