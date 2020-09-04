Нидерланды — Польша: прогноз Александра Елагина на игру Лиги наций 4 сентября

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Польша.
Ставка: ТБ 3 за 2.50.
«Игра предстоит любопытная. Хозяева поля проведут дебютный матч под руководством нового тренера. Вы уже знаете, что Рональд Куман ушёл в «Барселону», а сборная Голландии временно досталась Дуайту Лодевежесу. Ему 62 года, он ассистировал Куману. Он — этнический голландец, хотя родился в Канаде. Лодевежес играл за американские клубы, тренировал в чемпионате Голландии, также работал с молодёжкой Нидерландов.
Естественно, что состав на матчи с Польшей и Италией отбирал Куман. Он пригласил проверенных ребят, однако привлёк и четверо новичков. Пока эти имена мало что говорят любителям футбола. Этим ребятам по 18-20 лет, но мы знаем, как талантлива голландская молодёжь.
У поляков тренер прежний — Ежи Бржечек, сменивший Адаму Навалку у руля сборной сразу после провального для поляков ЧМ-2018. Бржечек оказался крепким тренером — успешно поработал со многими командами, а сборная Польши без особых хлопот под его управлением прошла в финальный этап Евро-2020. Впрочем, иначе и быть не может, если у тебя в составе играет Роберт Левандовски.
Думаю, здесь смело можно ставить на голы. Мой прогноз — тотал больше 3 с коэффициентом 2.50», — сказал Елагин.
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- 4 сентября 2020
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