Нидерланды — Польша: ставка Валерия Непомнящего на игру Лиги наций

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Польша.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.95.
«Здесь непростая ситуация. У поляков есть серьёзная потеря в лице нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, поэтому у гостей сокращается атакующая мощь. Правда, в любом случае Польша является крепкой командой с качественным подбором игроков. Нидерланды – молодая команда, где много играющих ребят. Сложно отдать кому-то предпочтение. Думаю, что матч вполне может завершиться вничью. Хотя всё-таки я немного склоняюсь в пользу голландцев, но они очень непредсказуемые. Были времена, когда я без вопросов поставил бы на Нидерланды, но сейчас другая ситуация.
Можно отметить, что с поста главного тренера сборной Нидерландов ушёл Рональд Куман, который возглавил «Барселону». Непонятно, как это может сказаться на игре. У нового тренера всегда новые требования, задачи.
Считаю, что нас ожидает результативный матч и команды забьют как минимум три мяча. Обе сборные атакующие, и у них есть игроки, способные создавать и завершать голевые моменты», — сказал Непомнящий.
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