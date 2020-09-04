Норвегия — Австрия: прогноз Сергея Кривохарченко на игру Лиги наций 4 сентября

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Австрия.



Ставка: Норвегия не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.93.



«В этом матче встречаются две очень интересные сборные, которые способны преподнести — пусть не глобальные, но уж точно локальные — сюрпризы в этом сезоне. У норвежцев подросло отличное поколение, возглавляемое Эдегором и Холандом и опытнейшим тренером Ларсом Лагербеком. У австрийцев очень приличный подбор игроков уже давно: не только лидеры сборной, а подавляющее большинство вызванных в национальную команду футболистов играет в немецкой бундеслиге, и, возможно, Франко Фода сможет лучше использовать этот потенциал, чем его предшественники.



Так что очевидного фаворита в этой игре нет, что подтверждают и букмекерские котировки: на чистую победу как хозяев, так и гостей предлагаются довольно высокие коэффициенты. В прошлом году норвежцы показали свою силу, минимально уступив на выезде испанцам и сыграв с ними дома почётную ничью, дважды не проиграв шведам, но в итоге заняли лишь третье место в группе. Австрийцы квалифицировались на Евро, уступив в группе лишь Польше. При этом и у Норвегии, и у Австрии были и результативные матчи, и не очень: но понятно, что атакующий потенциал у обеих команд неплохой.



Лига наций — турнир, в котором команды, кажется, испытывают не такое серьёзное давление, как на чемпионатах мира или Европы, поэтому есть шанс увидеть довольно весёлый матч. Норвежцы не фавориты, но дома, мне кажется, они вполне могут как минимум не проиграть. И больше одного гола на двоих команды забить вполне в состоянии. Поэтому я бы предложил рассмотреть комбинированную ставку: 1Х и ТБ 1.5», — сказал Кривохарченко.



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