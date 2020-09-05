«Авангард» — «Динамо»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Динамо» М.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.81.

«В прошлом остались страсти, когда матчи «Авангарда» и «Динамо» напоминали лютую войну, фанаты москвичей крутили курицу на палке перед скамейкой «ястребов», а из раздевалки в «Лужниках» воровали клюшки у Яромира Ягра.

Теперь это просто боевой матч двух сильных команд КХЛ, без излишнего подтекста. Оценивать «Динамо» трудно, это их первая игра в новом чемпионате. Да, мы знаем о силе первого звена, в котором выступают Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, и, видимо, там примкнёт к ним Дмитрий Кагарлицкий. Сильные легионеры, глубокий состав, достойный вратарь. Всё это есть.



Но ведь и «Авангард» такой же. «Ястребы» провели первый матч — дома, против «Сибири», — и это была очень натужная победа со счетом 1:0. Причём «Авангард» полностью владел преимуществом со второго периода, но смог забить, только когда Рид Буше в большинстве получил пас на пустой угол ворот.



Обе команды ещё ищут командную химию, не разогнались по чемпионату. И они мощные, друг друга стоят. Поэтому беру тут кэф 1.81 на то, что в основное время тотал составит меньше 4.5. Мы не увидим пять и больше шайб. Скорее всего, это снова будет упорная борьба в духе «биться-бороться».