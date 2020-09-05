«Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на 7-й матч серии Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 7-й матч 2-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Филадельфия» — «Айлендерс».
Ставка: ничья за 3.81.
«Филадельфия» уступала 1-3 в серии, но сделала счёт 3-3. Тревожный симптом для «Айлендерс», что в этих двух играх они не просто проиграли (3:4 и 4:5), а ещё пропустили сразу девять шайб. Причём в обоих случаях «Филли» брала верх в овертаймах, то есть команда ещё и показывала кубковый характер.
«Для того чтобы победить «Айлендерс», нужно самим стать как «Айлендерс», — такая мудрость ниндзя помогает «лётчикам», где вратарь Картер Харт (92,5%) переигрывает Семёна Варламова (83,9%), где «Флайерз» не уступают по блокам (31-29) и сами садятся в оборону когда нужно (31-53 по броскам в шестой игре).
Последнее дело тут – гадать, кто победит в седьмой игре. Проще уж выбрать, что снова будет овертайм. Кстати, за это дают приличный кэф 3,81. Его мы и возьмём. Потому что победить могут и «Филадельфия», и «Айлендерс». А гадать, кто из них меньше пропустит? Да они в двух матчах нащёлкали 16 шайб! При этом вратари стоят на ушах. Но дополнительное время в седьмом матче очень хотелось бы увидеть в этом триллере".
- 5 сентября 2020
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