«Колорадо» — «Даллас»: прогноз и ставка на 7-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 7-й матч серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас».
Ставка: «Даллас» не проиграет за 1.73.
«Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс уже заявил, что на седьмой матч выйдет Антон Худобин. Несмотря на четыре пропущенные шайбы, претензий к нему нет — там недоработала защита. Решающие встречи всегда выигрывают вратари, и здесь начинается самое интересное. У номинальных гостей должно быть преимущество.
Филипп Грубауэр получил травму на самом старте серии и точно не сыграет. Его бэкап Павел Францоуз также испытывает проблемы со здоровьем, две предыдущие игры он пропустил. Официальной информации по экс-голкиперу «Трактора» нет. Велика вероятность, что придётся снова довериться Майклу Хатчинсону.
Тот добыл две победы подряд, но, прямо скажем, является откровенно средненьким вратарём. Накануне ему здорово помогала защита: «Старз» почти все броски совершали от синей линии и бортов, подобраться ближе не получалось, навязать давление на «пятаке» — тоже. Но гости наверняка сделали работу над ошибками.
И второй момент — у «Эвеланш» огромное количество травмированных, из-за чего теряется преимущество в глубине нападения. Тройки приходится перетряхивать, поддерживать высокий темп в таких условиях крайне сложно. На наш взгляд, шансы «Далласа» никак не ниже, а потому будем играть против линии.
На классические Х2 дают крепкий коэффициент 1.73 — можно не мудрить и взять его. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите П2 с нулевой форой за 2.20 и комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы» за 2.60. Цена ошибки слишком высока, града голов не ждём».
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